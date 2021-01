Spadafora | Mondiali sci grande evento anche senza pubblico

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - "Purtroppo dobbiamo prendere atto che il Comitato tecnico scientifico ha ritenuto la partecipazione delaidi sci di Cortina un rischio troppo alto in questo momento: ...

I mondiali di sci dlal'8 al 20 con le misure per evitare assembramenti... tra atleti. Il ministro Spadafore: 2Sarà comunque un grande evento costruito in sicurezza ..."Purtroppo dobbiamo prendere atto che il Comitato tecnico scientifico ha ritenuto la partecipazione del pubblico ai Mondiali di sci di Cortina un rischio troppo alto in questo momento: saranno comunqu ...