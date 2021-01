Setti Verona | “Zaccagni? Ne stiamo parlando col Napoli | ma non faremo nulla fino a giugno”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il presidente del, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissin merito a, calciatore seguito dalsul mercato. Il suo agente, qualche giorno fa, ha dichiarato che il club partenopeo non lo aveva prenotato. Che erano tutte voci false. E che comunque non si sarebbe mossoall’estate, cosa che conferma. “Necon il. Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non. A gennaio non si muove da”. L'articolo ilsta.