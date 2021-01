Scontro feroce tra Salvini e Lucia Annunziata “Covid uscito dai laboratori di Wuhan” Chi ha ragione?

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 12 gennaio 2021) La trasmissione diMezz’ora in più è stata la vetrina di unotra la conduttrice e l’ospite, il leader della Lega Matteo, sulle origini del virus delche sta devastando il mondo intero. Le affermazioni perentorie dinon sono state ben accolte dalla padrona di casa che ha cercato più volte di sviare il discorso. E’ agli atti L’esordio e l’attacco dell’uomo Se in Cina qualcuno avesse evitato di fare fottutissimi esperimenti su un virus che ha contagiato il resto del mondo oggi staremmo parlando di altro ha provocato una reazione abbastanza seccata dellache continuava a dire: “Ma questo non è provato…” ottenendo solo un insistere di: “È agli atti che il virus ...