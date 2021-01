Roma, una clausola può favorire l’arrivo di El Shaarawy: i dettagli (Di martedì 12 gennaio 2021) Il passaggio di Stephan El Shaarawy alla Roma potrebbe prendere forma grazie ad una clausola inserita nel contratto del giocatore Una clausola presente nel contratto di Stephan El Shaarawy potrebbe favorire il suo passaggio dallo Shanghai Shenhua alla Roma in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante italiano in caso di mancato adattamento al calcio cinese potrebbe chiedere la rescissione del contratto oppure la cessione in prestito secco, la formula offerta dalla Roma allo Shanghai Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il passaggio di Stephan Elallapotrebbe prendere forma grazie ad unainserita nel contratto del giocatore Unapresente nel contratto di Stephan Elpotrebbeil suo passaggio dallo Shanghai Shenhua allain questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’attaccante italiano in caso di mancato adattamento al calcio cinese potrebbe chiedere la rescissione del contratto oppure la cessione in prestito secco, la formula offerta dallaallo Shanghai Leggi su Calcionews24.com

