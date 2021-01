Roma, raffica di scippi nel III municipio: è caccia al ‘ladro in scooter’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutto, per via di una pandemia e di un lockdown, stenta a ripartire. Ma c’è un’ “attività”, quella losca dei ladri, che non hai mai chiuso i battenti. Anzi, il contrario. Sono sempre più frequenti gli “scippi” e il modus operandi, almeno nel III municipio della Capitale, sembra essere sempre lo stesso: un bandito in sella al motorino avvicina le vittime, in alcuni le casi le strattona, e poi le porta via la borsa. Avevamo già raccontato due furti avvenuti domenica mattina, entrambi in zona Conca D’Oro ed entrambi con una dinamica analoga: il malvivente a bordo di uno scooter bianco ha avvicinato le due vittime, una donna classe ’52 e una di 32 anni, e ha tentato – nel primo caso – invano di rubare la borsa; nel secondo, invece, è riuscito nell’intento. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale al pomeriggio di ieri, in Piazza Monte Baldo, zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) Tutto, per via di una pandemia e di un lockdown, stenta a ripartire. Ma c’è un’ “attività”, quella losca dei ladri, che non hai mai chiuso i battenti. Anzi, il contrario. Sono sempre più frequenti gli “” e il modus operandi, almeno nel IIIdella Capitale, sembra essere sempre lo stesso: un bandito in sella al motorino avvicina le vittime, in alcuni le casi le strattona, e poi le porta via la borsa. Avevamo già raccontato due furti avvenuti domenica mattina, entrambi in zona Conca D’Oro ed entrambi con una dinamica analoga: il malvivente a bordo di uno scooter bianco ha avvicinato le due vittime, una donna classe ’52 e una di 32 anni, e ha tentato – nel primo caso – invano di rubare la borsa; nel secondo, invece, è riuscito nell’intento. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale al pomeriggio di ieri, in Piazza Monte Baldo, zona ...

CorriereCitta : Roma, raffica di scippi nel III municipio: è caccia al ‘ladro in scooter’ - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 9h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -6.8 °C Umidità: 84 % Pressio… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 8h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -7.6 °C Umidità: 83 % Pressio… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 7h | Meteo attuale Vento: 0.4 km/h SO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -7.6 °C Umidità: 82 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: 5.8 km/h O Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -7.6 °C Umidità: 81 % Pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma raffica Roma, raffica di scippi nel III municipio: è caccia al ‘ladro in scooter’ Il Corriere della Città Meteo a Roma: le previsioni del 12 gennaio

La situazione meteo in città. A Roma cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di e -2°C. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Nord- ...

Meteo Roma: Previsioni fino a Mercoledi 13 Gennaio

Previsioni meteo Roma per Domenica 10 Gennaio: Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: al mattino nubi sparse, la minima della gio ...

La situazione meteo in città. A Roma cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di e -2°C. I venti al mattino saranno deboli e proverranno da Nord- ...Previsioni meteo Roma per Domenica 10 Gennaio: Giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo pù coperto e piogge. Analizziamo in modo dettagliato: al mattino nubi sparse, la minima della gio ...