La Lombardia rischia di entrare in zona rossa a partire da lunedì 18 gennaio, a causa del peggioramento di "tutti i parametri" come dichiarato dal presidente della Regione Attilio Fontana. "La scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24", ha fatto presente il governatore (con Rt 1 si va nella zona arancione, con l'1,25 in quella rossa). negli ultimi sette giorni, in Lombardia ci sono stati 141 casi Covid ogni 100 mila abitanti. La provincia con meno casi per incidenza è proprio Bergamo: 43 ogni 100 mila abitanti. Ma qual è la situazione nelle strutture ospedaliere del territorio con l'inizio del nuovo anno e dopo le festività natalizie? Proviamo a fare il punto. Asst Papa Giovanni XXIII Sono 74 i pazienti Covid-19: 42 in degenza e 32 in terapia intensiva di cui 15 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri Covid Ricoveri Covid, numeri in lieve aumento: il punto negli ospedali della Bergamasca BergamoNews.it Covid: 211.474 contagi, 8195 decessi, 186.712 pazienti guariti

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2705 (+2 rispetto a ieri). I tamponi diagnostici finora processati sono 2.140.102 (+7.707 rispetto a ieri), di cui 952.015 risultati negativi. Covid: 211.474 ...

CORONAVIRUS: si chiama LONG COVID! Dopo MESI dall'INFEZIONE MOLTI hanno ancora STRANI SINTOMI. I dettagli

Un nuovo studio ha dimostrato che oltre i tre quarti dei ricoverati in ospedale per COVID-19 presenta almeno un sintomo a sei mesi di distanza dalle dimissioni. Dopo MESI dall'INFEZIONE MOLTI hanno an ...

