Reflusso gastroesofageo: come si manifesta e si affronta

Controllare il peso, abbandonare (o meglio ancora non iniziare) le sigarette, fare almeno 30 minuti al giorno di attività fisica faticosa, ridurre caffè tè e bibite gassate e fare attenzione a non "sovraccaricare lo stomaco. Basterebbero queste cinque regole, a misura di donna, per limitare acidità e bruciori che risalgono dallo stomaco verso la gola, sintomi classici del Reflusso gastroesofageo. A consigliarlo è una ricerca dell'Università di Harvard, pubblicata su Jama Internal Medicine, che ha preso in esame i dati di una popolazione femminile, quella del Nurses Health Study. Grazie a queste semplici misure, infatti, si potrebbero limitare i farmaci assunti per controllare il problema.

Alcuni cambiamenti dello stile di vita e della propria dieta possono influire positivamente sui sintomi del reflusso gastroesofageo e sul bruciore di stomaco secondo un nuovo studio presentato su

