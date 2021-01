Premier league: Sharp decide il match Sheffield-Newcastle (Di martedì 12 gennaio 2021) Sharp, subentrato nella ripresa, decide il match Sheffield-Newcastle. Una partita che ha visto un grande equilibrio ma che è stata condizionata parecchio dalgli episodi, come l’espulsione di Fraser e il calcio di rigore di Sharp, decisivo per il risultato finale. Come è andata la gara? Primo tempo Primo tempo abbastanza equilibrato. Sheffield e Newcastle non si fanno male nonostante qualche chance creata. Gli attacchi hanno ricevuto poca assistenza dai centrocampisti, soprattutto la coppia McGoldrick-Burke ha praticamente giocato senza alcun supporto. Iniziano bene gli ospiti, arrivano alcune palle goal con Lundstram e McGodlrick. Il Newcastle spinge mantenendo il possesso palla senza però affondare con Callum Wilson, la cui ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021), subentrato nella ripresa,il. Una partita che ha visto un grande equilibrio ma che è stata condizionata parecchio dalgli episodi, come l’espulsione di Fraser e il calcio di rigore di, decisivo per il risultato finale. Come è andata la gara? Primo tempo Primo tempo abbastanza equilibrato.non si fanno male nonostante qualche chance creata. Gli attacchi hanno ricevuto poca assistenza dai centrocampisti, soprattutto la coppia McGoldrick-Burke ha praticamente giocato senza alcun supporto. Iniziano bene gli ospiti, arrivano alcune palle goal con Lundstram e McGodlrick. Ilspinge mantenendo il possesso palla senza però affondare con Callum Wilson, la cui ...

Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - maylonssf : o Newcastle consegue ser o pior time da Premier League - infobetting : Wolverhampton-Everton (martedì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : Burnley-Manchester United (martedì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #WOLEVE | Le formazioni ufficiali #PremierLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Premier league Coronavirus, Premier League: rinviata Aston Villa-Tottenham. Come cambia il calendario Sky Sport Coppa Italia in TV oggi e stasera: Milan-Torino dove vederla in chiaro

Martedì 12 gennaio: le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. In programma Milan-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, pochi giorni dopo il confronto di ...

Cessione Eriksen, clamorosa svolta: al Barcellona per vincere la Champions

Cessione Eriksen, clamorosa svolta: al Barcellona per vincere la Champions. Le ultimissime sul danese, possibile partente ...

Martedì 12 gennaio: le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. In programma Milan-Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, pochi giorni dopo il confronto di ...Cessione Eriksen, clamorosa svolta: al Barcellona per vincere la Champions. Le ultimissime sul danese, possibile partente ...