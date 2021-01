Maltempo in Spagna, oggi la giornata più fredda degli ultimi 20 anni (Di martedì 12 gennaio 2021) Continua a preoccupare il Maltempo in Spagna. Le temperatura di oggi sono le più basse degli ultimi 20 anni L’Europa sta vivendo giorni assai complicati per quanto riguarda la situazione meteo. Mentre in Grecia le temperature miti hanno addirittura spinto alcuni cittadini coraggiosi a passare qualche ora al mare, in Spagna si sta vivendo la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Continua a preoccupare ilin. Le temperatura disono le più basse20L’Europa sta vivendo giorni assai complicati per quanto riguarda la situazione meteo. Mentre in Grecia le temperature miti hanno addirittura spinto alcuni cittadini coraggiosi a passare qualche ora al mare, insi sta vivendo la L'articolo proviene da Inews.it.

redazioneDNP : #Spagna | Eibar e Levante vincono negli unici due match della #PrimeraIberdrola disputati. Ben sette rinvii per mal… - claudiadamo : RT @Unomattina: #maltempo: in questi giorni l'ondata di freddo ha invaso Portogallo, Spagna e Francia. Questo esteso blocco presente sull'E… - sportli26181512 : Tempesta Filomena in Spagna: Bernabeu coperto dalla neve e a Madrid si 'scia'. FOTO: Oltre alla pesante emergenza e… - Valedance11 : RT @Unomattina: #maltempo: in questi giorni l'ondata di freddo ha invaso Portogallo, Spagna e Francia. Questo esteso blocco presente sull'E… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Maltempo in Spagna, le suggestive immagini aeree di Madrid innevata – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Spagna Maltempo in Spagna, le suggestive immagini aeree di Madrid innevata – Video Il Fatto Quotidiano Spagna: governo erogherà risarcimenti solo una volta valutati danni maltempo

Il governo spagnolo ha già iniziato a valutare i danni che sono stati e continuano a essere provocati dalla burrasca "Filomena" che si ...

METEO: avanza l'ANTICICLONE ma resiste qualche PIOGGIA e qualche locale NEVICATA sull'Italia. Ecco dove

ALTA PRESSIONE AVANZA DA OVEST: la profonda saccatura artica che ha portato maltempo e neve dalla Spagna alla Francia, attraversa con caratteristiche meno insidiose anche l'Italia centro meridionale p ...

Il governo spagnolo ha già iniziato a valutare i danni che sono stati e continuano a essere provocati dalla burrasca "Filomena" che si ...ALTA PRESSIONE AVANZA DA OVEST: la profonda saccatura artica che ha portato maltempo e neve dalla Spagna alla Francia, attraversa con caratteristiche meno insidiose anche l'Italia centro meridionale p ...