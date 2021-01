LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein in DIRETTA: March e Bagozza ai quarti! Felicetti out agli ottavi (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.23: Errore in alto di Dekker e pochi problemi per la svizzera Zogg che vince con 59 centesimi di vantaggio e va in semifinale 19.22: Vittoria facile per la tedesca Loch che elimina la svizzera Kummer. Ora Dekker contro Zogg 19.20: Tutto facile per la russa Nadyrshina che rifila mezzo secondo rialzandosi nel finale alla svizzera Jenny. Ora Loch contro Kummer 19.18: Errore della russa Kurochkina e vittoria per la tedesca Joerg che vola in semifinale. Ora Jenny contro Nadyrshina 19.17: Questi i quarti di finale della gara femminile: JOERG Selina (GER)-KUROCHKINA A. (RUS) JENNY Ladina (SUI)-NADYRSHINA Sofia (RUS) LOCH Cheyenne (GER)-KUMMER Patrizia (SUI) DEKKER Michelle (NED)-ZOGG Julie (SUI) 19.16: Tanti errori per Aurner e Sarsembaev si qualifica per i quarti 19.15: Niente da fare per ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.23: Errore in alto di Dekker e pochi problemi per la svizzera Zogg che vince con 59 centesimi di vantaggio e va in semifinale 19.22: Vittoria facile per la tedesca Loch che elimina la svizzera Kummer. Ora Dekker contro Zogg 19.20: Tutto facile per la russa Nadyrshina che rifila mezzo secondo rialzandosi nel finale alla svizzera Jenny. Ora Loch contro Kummer 19.18: Errore della russa Kurochkina e vittoria per la tedesca Joerg che vola in semifinale. Ora Jenny contro Nadyrshina 19.17: Questi i quarti di finale della gara femminile: JOERG Selina (GER)-KUROCHKINA A. (RUS) JENNY Ladina (SUI)-NADYRSHINA Sofia (RUS) LOCH Cheyenne (GER)-KUMMER Patrizia (SUI) DEKKER Michelle (NED)-ZOGG Julie (SUI) 19.16: Tanti errori per Aurner e Sarsembaev si qualifica per i quarti 19.15: Niente da fare per ...

