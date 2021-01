Le scuse di Alfonso Signorini al GF VIP 5: “Avrei dovuto interrompere il teatrino” (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda l’11 gennaio 2021, sono arrivate le scuse di Alfonso Signorini per quello che è successo la scorsa settimana tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il siparietto tra le due donne, che se ne sono dette di ogni, è stato particolarmente imbarazzante. Il conduttore, travolto dalla polemica per una settimana, se n’è reso conto e nella puntata di ieri ha fatto un mea culpa. Dignitoso e onesto da parte sua, peccato che però non abbiano fatto lo stesso Antonella Elia, in primis, e anche Samantha de Grenet. Perchè se è vero che l’opinionista ha sbagliato verso la De Grenet e verso le donne in generale, è anche vero che le parole di Samantha sono state altrettanto forti. Insomma un quadretto imbarazzante del quale entrambe avrebbero dovuto scusarsi. E invece il solo a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda l’11 gennaio 2021, sono arrivate lediper quello che è successo la scorsa settimana tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Il siparietto tra le due donne, che se ne sono dette di ogni, è stato particolarmente imbarazzante. Il conduttore, travolto dalla polemica per una settimana, se n’è reso conto e nella puntata di ieri ha fatto un mea culpa. Dignitoso e onesto da parte sua, peccato che però non abbiano fatto lo stesso Antonella Elia, in primis, e anche Samantha de Grenet. Perchè se è vero che l’opinionista ha sbagliato verso la De Grenet e verso le donne in generale, è anche vero che le parole di Samantha sono state altrettanto forti. Insomma un quadretto imbarazzante del quale entrambe avrebberoscusarsi. E invece il solo a ...

tuttopuntotv : Gf Vip, le scuse di Alfonso Signorini per gli insulti tra Antonella Elia e Samantha De Grenet (Video) #gfvip… - CaravaggiFabio : @GFVIP_Official Mello palesemente ambigua.. Ceci sclera x le nomine quindi fuori. La Grecoraci parla di avvocati!!… - Burraaco : RT @assonnata_: Non giustifico in alcun modo la frase di Antonella ma non ho visto tutte queste scuse da parte di Alfonso a nome di Frances… - latentadult : RT @assonnata_: Non giustifico in alcun modo la frase di Antonella ma non ho visto tutte queste scuse da parte di Alfonso a nome di Frances… - equalityloading : RT @assonnata_: Non giustifico in alcun modo la frase di Antonella ma non ho visto tutte queste scuse da parte di Alfonso a nome di Frances… -