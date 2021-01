La Vita in diretta, un’inviata chiede aiuto ad Alberto Matano che interviene in modo deciso, momenti di tensione (Di martedì 12 gennaio 2021) La Vita in diretta, condotta da Alberto Matano testimonia ogni giorno cosa accade in Italia e non solo con un occhio alla cronaca e l’altra alle emozioni e ai sentimenti. E questa è l’arma vincente di una trasmissione che non conosce stanchezza e che va avanti da tantissimi anni ed è seguitissima. I conduttori si sono succeduti negli anni, da Michele Cucuzza, a Mara Venier in coppia con Lamberto Sposini, da Alberto Matano in coppia con Lorella Cuccarini a, quest’anno, Alberto Matano da solo. La formula ha sempre funzionato anche se, i conduttori possono più o meno piacere. Quest’anno, pare proprio che funzioni tutto davvero bene, dal conduttore amatissimo, in primis, dalle donne ma non solo alla formula del programma che è piacevole da ... Leggi su baritalianews (Di martedì 12 gennaio 2021) Lain, condotta datestimonia ogni giorno cosa accade in Italia e non solo con un occhio alla cronaca e l’altra alle emozioni e ai sentimenti. E questa è l’arma vincente di una trasmissione che non conosce stanchezza e che va avanti da tantissimi anni ed è seguitissima. I conduttori si sono succeduti negli anni, da Michele Cucuzza, a Mara Venier in coppia con Lamberto Sposini, dain coppia con Lorella Cuccarini a, quest’anno,da solo. La formula ha sempre funzionato anche se, i conduttori possono più o meno piacere. Quest’anno, pare proprio che funzioni tutto davvero bene, dal conduttore amatissimo, in primis, dalle donne ma non solo alla formula del programma che è piacevole da ...

SerieTvserie : La vita in diretta ‘snobba’ Can Yaman. E scompare ogni riferimento a Canale 5 - tvblogit : La vita in diretta ‘snobba’ Can Yaman. E scompare ogni riferimento a Canale 5 - CappellettiEri : RT @maparliamodiCC: Enock in diretta che fa i complimenti alla tata Ceci e Fra che dice “Ceci è giusta” AMO QUESTO CROSSOVER COME POCHE CO… - martaxxofficial : RT @maparliamodiCC: Enock in diretta che fa i complimenti alla tata Ceci e Fra che dice “Ceci è giusta” AMO QUESTO CROSSOVER COME POCHE CO… - MartinaMilite : RT @maparliamodiCC: Enock in diretta che fa i complimenti alla tata Ceci e Fra che dice “Ceci è giusta” AMO QUESTO CROSSOVER COME POCHE CO… -