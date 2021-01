Johnny Depp senza freni: nuove accuse ad Amber Heard (Di martedì 12 gennaio 2021) Ennesima puntata della guerra dei Depp. Perché la lotta che vede contrapposti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard sta diventando eterna. Non è bastata la sentenza di Londra di qualche mese fa. E nemmeno i licenziamenti dell’attore dai film che doveva girare. Le promesse di chiedere appelli e di continuare con le cause ancora in corso vedrà i due ex coniugi dirsene di tutti i colori in tribunale. E sui giornali. Perché l’ultimo colpo assestato dal divo alla protagonista di Aquaman è un attacco a mezzo stampa sulla sua credibilità. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU Johnny Johnny Depp non demorde. Anzi raddoppia. E lancia nuove accuse alla sua ex Amber Heard. L’accusa di ... Leggi su amica (Di martedì 12 gennaio 2021) Ennesima puntata della guerra dei. Perché la lotta che vede contrappostie l’ex mogliesta diventando eterna. Non è bastata la sentenza di Londra di qualche mese fa. E nemmeno i licenziamenti dell’attore dai film che doveva girare. Le promesse di chiedere appelli e di continuare con le cause ancora in corso vedrà i due ex coniugi dirsene di tutti i colori in tribunale. E sui giornali. Perché l’ultimo colpo assestato dal divo alla protagonista di Aquaman è un attacco a mezzo stampa sulla sua credibilità. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SUnon demorde. Anzi raddoppia. E lanciaalla sua ex. L’accusa di ...

rapsfitzherbert : @waaaanky_ non c’entro nulla nel tweet ma sento veramente poche persone che ne parlano e quasi nessuno conosce Swee… - FGasbarrone : Ragazzi la merda che Giulia ha subito è stata troppo io neanche per johnny depp avrei sopportato tanto mo ve l’ho d… - caterita2008 : @semplici8 @consolefirmin @Lukazzu @NOprisonersEVER @deb8479eaeef410 @JessRab94943151 @donnadimezzo @paolinab… - avadesordre : #AdessoInTv SkyRomance #CryBaby Johnny Depp al suo primo ruolo da protagonista per John Waters: divertente ma non g… - waaaanky_ : johnny depp in sweeney todd è arte -