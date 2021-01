Insigne e il suo gozzaniano universo di rose non colte

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 gennaio 2021) FALLI DA DIETRO – 17a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Assembramento in vetta. Il Diavolo tiene. Le numeassenze costringono Padre Pioli ad affidarsi ai giovani scovati da Maldini e Massara. È il turno di Brahim Abdelkader Diaz, malagueno algerino di origine marocchina. E il ragazzo ripaga. Spedisce in area Rafael Leao. Tiro in corsa implacabile. Risultato sbloccato dopo mezz’ora di assoluto predominio. Poi è il Var a prendersi la scena. Ancora Brahim irresistibile. Contatto in area con il Gallo. Sì proprio lui. Lunghi infiniti minuti per decidere su l’ennesimo rigore dubbio che lo specialista Kessie trasforma. A inizio ripresa Tonali interviene duro su Verdi. Rigore per Maresca. Ma non per Guida al Var. E il Toro è abbattuto. Molte facce storte per i tanti rigori assegnati ai rossoneri. Alcuni assai generosi. Ma occorre anche ammettere che il Diavolo è la squadra ...