Il padre appare titubante nel ballare con la figlia | ma poi impressiona tutti con i suoi passi di danza

Leggi su virali.video

(Di martedì 12 gennaio 2021) Alcuni di noi sono timidi per natura, nel senso buono del termine. Siamo persone a cui non piace esporsi, essere sotto la lente di ingrandimento degli altri. Ma sapete cosa è successo a Mike? Beh, l’uomo ha ballato con ladurante il suo bat mitzvah. Beh, se in un primo momento si è mostrato, nel giro di qualche secondo ha rivelato di fronte ail suo enorme talento che ha lasciatodi sasso. Quello che per alcuni non è altro che un rituale normale, classico, quasi stereotipato, in questo caso si è rivelato per qualcosa di incredibile e di straordinario che ha lasciatodi sasso, specie se pensiamo che il tutto sia nato spontaneamente, trasformandosi in uno straordinario spettacolonte. credit: Youtube/standupmikehanley Mike prima di prendere ...