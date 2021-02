I passi falsi di WhatsApp e Twitter fanno volare Telegram (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - Telegram ha registrato 25 milioni di nuovi utenti nelle ultime 72 ore. Lo ha dichiarato il suo fondatore, Pavel Durov. L'annuncio arriva nel momento in cui WhatsApp, principale rivale dell'app di messaggistica, è al centro di numerose polemiche per via dell'aggiornamento dei termini di utilizzo che consentiranno di condividere più dati con Facebook. Durov, 36 anni, di cui qualcuno passato in Italia durante l'infanzia, ha dichiarato sul suo canale Telegram che l'app ha registrato oltre 500 milioni di utenti attivi mensili nelle prime settimane di gennaio e "25 milioni di nuovi utenti si sono uniti a Telegram solo nelle ultime 72 ore". Durov non cita mail l'app rivale, ma spiega che, a suo avviso, "la gente non vuole più scambiare la propria privacy con servizi gratuiti". I nuovi termini di ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI -ha registrato 25 milioni di nuovi utenti nelle ultime 72 ore. Lo ha dichiarato il suo fondatore, Pavel Durov. L'annuncio arriva nel momento in cui, principale rivale dell'app di messaggistica, è al centro di numerose polemiche per via dell'aggiornamento dei termini di utilizzo che consentiranno di condividere più dati con Facebook. Durov, 36 anni, di cui qualcuno passato in Italia durante l'infanzia, ha dichiarato sul suo canaleche l'app ha registrato oltre 500 milioni di utenti attivi mensili nelle prime settimane di gennaio e "25 milioni di nuovi utenti si sono uniti asolo nelle ultime 72 ore". Durov non cita mail l'app rivale, ma spiega che, a suo avviso, "la gente non vuole più scambiare la propria privacy con servizi gratuiti". I nuovi termini di ...

