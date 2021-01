Governo, scontro in Cdm: ministre Iv astenute, Conte: «Il Mes? Non si specula sui morti» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Renzi? È come Bertinotti, vuole solo rompere». Prodi si schiera contro il leader di Iv pronto ad aprire la crisi, parlando a Di Martedì su La7. Una crisi... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021) «Renzi? È come Bertinotti, vuole solo rompere». Prodi si schiera contro il leader di Iv pronto ad aprire la crisi, parlando a Di Martedì su La7. Una crisi...

FratellidItalia : ?? La scuola oggi è il terreno di scontro all’interno della maggioranza. Il governo ha dimenticato tutta la comunità… - Vincenzo24d : RT @Tg1Rai: Aspro scontro nella maggioranza. @ItaliaViva minaccia di ritirare i ministri dal #Governo. In difesa del premier @GiuseppeCont… - Masssimilianoo : @zarlino Mi auguro che, se si va allo scontro e Conte cercherà i voti in Parlamento, non riesca nella sua mossa di… - margherita951 : RT @Tg1Rai: Aspro scontro nella maggioranza. @ItaliaViva minaccia di ritirare i ministri dal #Governo. In difesa del premier @GiuseppeCont… - AVidigh : RT @Tg1Rai: Aspro scontro nella maggioranza. @ItaliaViva minaccia di ritirare i ministri dal #Governo. In difesa del premier @GiuseppeCont… -