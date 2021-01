“Giulia Salemi? E’ poco chiara”, parla Francesco Oppini e fa pronostici sul vincitore del GF Vip (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Oppini intervistato da SuperGuidaTV, ha parlato della lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, soffermandosi anche sulla reazione di Dayane Mello che ha accusato la Queen di Babilonia di strategia. Francesco Oppini parla di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Dayane parla sempre di strategie quando è lei la prima a farle. – ha affermato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 gennaio 2021)intervistato da SuperGuidaTV, hato della lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, soffermandosi anche sulla reazione di Dayane Mello che ha accusato la Queen di Babilonia di strategia.di Pierpaolo Pretelli eDayanesempre di strategie quando è lei la prima a farle. – ha affermato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

