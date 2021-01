GF Vip: Tommaso Zorzi a ruota libera, la lettera a Francesco Oppini (Di martedì 12 gennaio 2021) Il rapporto speciale che lega Tommaso Zorzi a Francesco Oppini è del tutto speciale. Questa poesia spiega un po’ tutto quello che li circonda. Chiunque abbia avuto modo di seguire la casa più spiata d’Italia nell’edizione fra le più chiacchierate di sempre, ha avuto la possibilità di conoscere entrambi i ragazzi per i loro pregi ed i loro difetti. Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, è entrato nella casa del GF come figlio d’arte e subito ha però dimostrato le proprie doti personali, la propria simpatia senza però evitarsi anche qualche polemica. Tommaso Zorzi è invece una persona a dir poco peperina, sempre molto schietta ed a volte agli altri concorrenti è risultato anche un po’ troppo saccente o sempre “al ... Leggi su instanews (Di martedì 12 gennaio 2021) Il rapporto speciale che legaè del tutto speciale. Questa poesia spiega un po’ tutto quello che li circonda. Chiunque abbia avuto modo di seguire la casa più spiata d’Italia nell’edizione fra le più chiacchierate di sempre, ha avuto la possibilità di conoscere entrambi i ragazzi per i loro pregi ed i loro difetti., figlio di Alba Parietti e Franco, è entrato nella casa del GF come figlio d’arte e subito ha però dimostrato le proprie doti personali, la propria simpatia senza però evitarsi anche qualche polemica.è invece una persona a dir poco peperina, sempre molto schietta ed a volte agli altri concorrenti è risultato anche un po’ troppo saccente o sempre “al ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono Maria Teresa, Dayane e Tommaso! - infoitsalute : Ancora emozioni per Tommaso Zorzi - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi scrive una poesia a Francesco Oppini per i componimenti in rima al Gf Vip - MarescaFulvia : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, #FrancescoOppini dice la sua sulla lite tra #StefaniaOrlando e #TommasoZorzi (e svela cosa ne pensa di un possibi… - LoryBorre98 : RT @mrsradcliffe94: Anteprima esclusiva di Tommaso Zorzi che corre da Francesco Oppini, dopo aver vinto la quinta edizione del grande frate… -