GF Vip, non trattiene le lacrime: "Voglio andare via" – VIDEO (Di martedì 12 gennaio 2021) Un pianto a dirotto dopo la nomination, di fronte le telecamere del GF Vip non si trattiene e dice di voler andare via Cecilia Capriotti vuole lasciare il GF Vip e l'ha detto tra le lacrime, non appena sveglia, dopo la puntata di ieri sera in cui è stata nominata. In particolare modo, la modella L'articolo proviene da Inews.it.

