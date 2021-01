Enrico Ruggeri: “Fermare tutto per un positivo ogni 400 persone? Qualcuno sta impazzendo” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me – il suo tweet – Ma se mi dicono che una regione deve Fermare tutto (socialità, economia, contatti) se c’è UN positivo ogni 400 persone penso che Qualcuno sta impazzendo”. Fa discutere il tweet del cantante Enrico Ruggeri che si è sfogato in un messaggio pubblico. A un utente che osserva che “uno su 400 diventa uno su 200, poi uno su 100, poi uno su 50” ribatte invece che “no, quell’uno su 400 va a casa sua e non si muove. Il panico diffuso colpisce anche il senso logico e la matematica”. Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) “Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per me – il suo tweet – Ma se mi dicono che una regione deve(socialità, economia, contatti) se c’è UN400penso chesta”. Fa discutere il tweet del cantanteche si è sfogato in un messaggio pubblico. A un utente che osserva che “uno su 400 diventa uno su 200, poi uno su 100, poi uno su 50” ribatte invece che “no, quell’uno su 400 va a casa sua e non si muove. Il panico diffuso colpisce anche il senso logico e la matematica”. Giro con la mascherina, mi disinfetto, faccio un tampone alla settimana e lo faccio fare a tutti quelli che lavorano per ...

