“È pazza, da prendere a calci!”. Antonella Elia, ennesimo attacco dopo il GF Vip (Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è pace per Antonella Elia. L’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ è finita sotto attacco nei giorni scorsi per l’attacco riservato alla concorrente Samantha De Grenet. I toni sono stati considerati troppo eccessivi e aggressivi e lo stesso conduttore Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente nella serata dell’11 gennaio, per ciò che era andato in onda una settimana prima. Per l’ex gieffina gli attacchi durissimi arrivano anche dall’esterno della Casa e sono a dir poco pungenti. Ciò che proprio non è piaciuto è stato l’insulto sul peso, infatti la Elia ha evidenziato il fatto che Samantha fosse ingrassata. La conduttrice ha però avuto un tumore in passato e non ha gradito queste parole ritenute cattive. Nelle ultime ore a scagliarsi contro di lei ci ha pensato una showgirl e volto noto della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è pace per. L’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ è finita sottonei giorni scorsi per l’riservato alla concorrente Samantha De Grenet. I toni sono stati considerati troppo eccessivi e aggressivi e lo stesso conduttore Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente nella serata dell’11 gennaio, per ciò che era andato in onda una settimana prima. Per l’ex gieffina gli attacchi durissimi arrivano anche dall’esterno della Casa e sono a dir poco pungenti. Ciò che proprio non è piaciuto è stato l’insulto sul peso, infatti laha evidenziato il fatto che Samantha fosse ingrassata. La conduttrice ha però avuto un tumore in passato e non ha gradito queste parole ritenute cattive. Nelle ultime ore a scagliarsi contro di lei ci ha pensato una showgirl e volto noto della ...

