Derby, la prima volta senza pubblico: Lazio e Roma pronte a sfidarsi un Olimpico vuoto (Di martedì 12 gennaio 2021) Comunque vada il Derby di venerdì entrerà nella storia: sarà il primo senza pubblico. I seggiolini saranno vuoti, le coreografie assenti, le voci suoneranno solo a casa. Difficile immaginare come sarà, uno stadio senza tifosi nella gara più attesa dell'anno a Roma non poteva aspettarselo nessuno, prima che l'emergenza sanitaria stravolgesse il mondo. Le emozioni rimarranno sospese in un vuoto che proverà a colmare il talento delle due squadre. Lazio e Roma arrivano all'appuntamento come meglio non potevano. I giallorossi da terzi in classifica, soli a guardare le spalle delle primissime. E poco importano gli scricchiolii percepiti nella gara con l'Inter, alla fine Mancini ha portata a casa un punto prezioso e confermato che la squadra ...

