Coppa Italia | Inter | Vidal parte per Firenze | Darmian out – VIDEO

Coppa Italia, Inter: Vidal parte per Firenze, Darmian out

Arturo Vidal è partito insieme all'Inter in direzione Firenze per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Assente Matteo Darmian

L'Inter è partita in direzione Firenze dove domani affronterà la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. Presente Arturo Vidal mentre Matteo Darmian è rimasto a Milano per i postumi del colpo all'anca subito in campionato contro la Roma.

