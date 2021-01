“Con lui sono stato 6 anni, poi si è sposato”. La confessione shock di Cristiano Malgioglio. A chi si riferisce (Di martedì 12 gennaio 2021) Cristiano Malgioglio è certamente uno dei personaggi più eccentrici del piccolo schermo. Il suo carattere frizzante e fuori dalle righe ha appassionato il pubblico durante la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante l’eliminazione, però, è stato un concorrente simpatico e divertente che ha animato la Casa di Cinecittà. Comunque sia, il paroliere dal ciuffo biondo non finisce mai di stupire. Recentemente, infatti, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto scioccante sotto i riflettori di Verissimo, il rotocalco televisivo di Canale 5. In questa puntata, andata in onda il 9 gennaio, Cristiano ha parlato della sua ultima e fresca avventura all’interno del reality più chiacchierato. Malgioglio pare che, durante il programma sia riuscito a stringere alcune ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 12 gennaio 2021)è certamente uno dei personaggi più eccentrici del piccolo schermo. Il suo carattere frizzante e fuori dalle righe ha appassionato il pubblico durante la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante l’eliminazione, però, èun concorrente simpatico e divertente che ha animato la Casa di Cinecittà. Comunque sia, il paroliere dal ciuffo biondo non finisce mai di stupire. Recentemente, infatti, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto scioccante sotto i riflettori di Verissimo, il rotocalco televisivo di Canale 5. In questa puntata, andata in onda il 9 gennaio,ha parlato della sua ultima e fresca avventura all’interno del reality più chiacchierato.pare che, durante il programma sia riuscito a stringere alcune ...

