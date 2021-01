Canone Rai 2021: cos’è, quanto cosa e come si paga (Di martedì 12 gennaio 2021) come ogni anno, non si scampa dal pagamento del Canone Rai. Imposta introdotta in Italia nel 1938, il Canone “è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione“. Questa è la definizione dell’Agenzia delle Entrate riguardo il Canone, che è chiarissima ma contiene delle eccezioni. Canone Rai: quanto costa e come si paga Il Canone TV è un’imposta annuale, pari a 90 euro. Dal 2016 viene addebitato nelle bollette dell’energia elettrica e si spalma su dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. L’Agenzia delle Entrate specifica che chi non è “titolare di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021)ogni anno, non si scampa dalmento delRai. Imposta introdotta in Italia nel 1938, il“è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e siuna sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione“. Questa è la definizione dell’Agenzia delle Entrate riguardo il, che è chiarissima ma contiene delle eccezioni.Rai:costa esiIlTV è un’imposta annuale, pari a 90 euro. Dal 2016 viene addebitato nelle bollette dell’energia elettrica e si spalma su dieci rate mensili, da gennaio a ottobre. L’Agenzia delle Entrate specifica che chi non è “titolare di ...

