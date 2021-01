Cabiate: colpita in testa da una stufa, muore una bimba di un anno e mezzo (Di martedì 12 gennaio 2021) Una bambina di un anno e mezzo è morta ieri sera per le conseguenze della caduta di una stufetta che l’ha colpita in testa. La tragedia si è verificata a Cabiate (Co), piccolo comune al confine con la provincia di Monza e Brianza, poco distante da Lentate sul Seveso e Lazzate. Secondo una prima ricostruzione, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 12 gennaio 2021) Una bambina di unè morta ieri sera per le conseguenze della caduta di una stufetta che l’hain. La tragedia si è verificata a(Co), piccolo comune al confine con la provincia di Monza e Brianza, poco distante da Lentate sul Seveso e Lazzate. Secondo una prima ricostruzione, td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

TgrRai : Cabiate (#Como): bambina di due anni colpita alla testa da una stufetta mentre gioca in casa. È gravissima e in arr… - ilNotiziarioInd : Cabiate: colpita in testa da una stufa, muore una bimba di un anno e mezzo -