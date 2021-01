Brendan Fraser protagonista di The Whale, nuovo progetto di Darren Aronofsky (Di martedì 12 gennaio 2021) Brendan Fraser sarà il protagonista di The Whale, film di prossima uscita per A24, diretto da Darren Aronofky Darren Aronofsky dirigerà per A24 The Whale, adattato cinematografico dell’omonima e acclamata opera teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter. protagonista di The Whale sarà Brendan Fraser, che presterà il volto a un uomo sovrappeso che vive nella periferia di Mormon Country, Idaho e che deve fare i conti con un’amara realtà: la sua vita sta per volgere al termine. Nel disperato tentativo di ricucire i rapporti con la figlia con cui ha perso i contatti da tempo, si ritrova di fronte un’adolescente infelice, ribelle e dalla lingua tagliente. Secondo quanto riportato dal sito ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 gennaio 2021)sarà ildi The, film di prossima uscita per A24, diretto daAronofkydirigerà per A24 The, adattato cinematografico dell’omonima e acclamata opera teatrale del 2012 di Samuel D. Hunter.di Thesarà, che presterà il volto a un uomo sovrappeso che vive nella periferia di Mormon Country, Idaho e che deve fare i conti con un’amara realtà: la sua vita sta per volgere al termine. Nel disperato tentativo di ricucire i rapporti con la figlia con cui ha perso i contatti da tempo, si ritrova di fronte un’adolescente infelice, ribelle e dalla lingua tagliente. Secondo quanto riportato dal sito ...

