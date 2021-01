Ascolti tv | il “Grande Fratello Vip” si impone come programma più visto

(Di martedì 12 gennaio 2021) Glidi lunedì 11 gennaio L’anno inizia bene per il reality di Canale 5, “Vip“. Il reality show silunedì 11 gennaio sia perche per share frutto anche di una concorrenza non fortissima. Il GF totalizza 3.290.000 di spettatori pari a uno share del 19,6%. Su Rai uno la prima puntata della fiction “Penso che un sogno così” registra 2.813.000 telespettatori pari a uno share 12,3%. Continua il trend positivo di “Report” che su Rai 3 ottiene 2.596.000 telespettatori, pari a uno share 10,2%. Su Rai Due, invece, il film, “L’Uomo sul Treno” raccoglie 1.669.000 telespettatori per uno share 6,6%. Su Italia uno la pellicola “Mechanic: Resurrection” totalizza un netto di 1.888.000 telespettatori, share 7,5%. Infine su Rete 4 l’appuntamento con “Quarta Repubblica” ...

gio82es : @florianarullo ho letto l 'articolo si il grande successo con Erk ma è arrivato con Bitter giusto sottolineare che… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera: bene #GFVip - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Penso che un sogno così (12.3%), Grande Fratello Vip (19.6%) | Dati Auditel 11 gennaio 2021 - pierlu90 : Secondo i dati #auditel, il grande bordello di merda ha fatto più ascolti di #BeppeFiorello… ma quando lo capiranno… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 11 gennaio 2021: il Grande Fratello Vip batte Beppe Fiorello in versione Modugno. Grande Fratello Vip 19… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Grande

L'anno inizia bene per il reality di Canale 5, "Grande Fratello Vip". Il reality show si impone lunedì 11 gennaio sia per ascolti che per share ...Per il resto il Grande Fratello VIP 5, pur non brillando particolarmente per ascolti, ne approfitta e incassa una bella vittoria. Nella sfida con Rai 1 infatti si porta a 7 punti di share di vantaggio ...