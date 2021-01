Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti: la loro professione a 15 anni dal “Grande Fratello” (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel 2004 hanno fatto sognare tutt’Italia: la loro storia d’amore è nata nella casa del “Grande Fratello”. Stiamo parlando di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. La coppia si è raccontata in un’intervista rilasciata a “Tv, sorrisi e canzoni”. Sposati da 15 anni, gli ex gieffini hanno due figli: Matilda e Tancredi. Oggi Katia e Ascanio si sono allontanati dal mondo della tv, fanno tutt’altro mestiere. Attività diverse di cui hanno parlato nel corso della chiacchiera concessa al settimanale. leggi anche l’articolo —> Benedetta Rinaldi, malattia: «Ho la diastasi addominale», dovrebbe operarsi A distanza di 15 anni dal reality di Canale 5 che diede il via alla loro storia d’amore, la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel 2004 hanno fatto sognare tutt’Italia: lastoria d’amore è nata nella casa del “”. Stiamo parlando di. La coppia si è raccontata in un’intervista rilasciata a “Tv, sorrisi e canzoni”. Sposati da 15, gli ex gieffini hanno due figli: Matilda e Tancredi. Oggisi sono allontanati dal mondo della tv, fanno tutt’altro mestiere. Attività diverse di cui hanno parlato nel corso della chiacchiera concessa al settimanale. leggi anche l’articolo —> Benedetta Rinaldi, malattia: «Ho la diastasi addominale», dovrebbe operarsi A distanza di 15dal reality di Canale 5 che diede il via allastoria d’amore, la ...

