Amazon banna gli store con prodotti a marchio QAnon

(Di martedì 12 gennaio 2021) Vedendo le immagini del muratoredell’Iowa che insegue Eugene Goodman, il poliziotto eroe del Congresso tutti ci siamo fatti una domanda. E la domanda era: dove il tizio ha preso un maglione coi simboli diinvece, dopo aver buttato fuori Parler (il social più usato daiti da Facebook e Twitter) dai suoi server si è fatto una domanda più astuta. “Perché dovremmo consentire a gente che vendecoldi una organizzazione nota come una minaccia interna alla sicurezza di lucrare alle nostre spalle?” E quindi . Al principio glionline si vedranno rimuovere ogni singolo prodotto a, compresi libri, anche ebook, vestiti, abiti, poster, fotografie ma, generalmente, ...

gigibeltrame : Twitch banna streamer cristiano per “incitamento all’odio” #digilosofia - zazoomblog : Amazon banna Parler: social rimosso da Google Play Store e App Store - #Amazon #banna #Parler: #social - webmagazine24 : #Amazon banna #Parler: social rimosso da Google Play Store e App Store -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon banna

Social network (Twitter-Fb-Instagram) bannano Donald Trump e il mondo si divide: Severgnini "giusto, va trattato come un troll", Cacciari “decisione oscena” ...“Parler non ha preso le misure adeguate per affrontare il proliferare di queste minacce sulla sicurezza della gente”. Ora se si digita l’indirizzo del canale “War Room” si ha il messaggio di errore. L ...