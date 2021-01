Alba Parietti, l’accusa alle donne: “I problemi partono da loro” (Di martedì 12 gennaio 2021) Ospite di ‘Storie Italiane’ su Rai 1, Alba Parietti descrive delle situazioni controverse che riguardano la figura femminile. A ‘Storie Italiane‘ di martedì 12 gennaio 2021, la conduttrice Eleonora Daniele ha portato a compimento una puntata speciale, con ospiti tutte al femminile. Nello studio di Rai 1 si sono avvicendate le varie Alba Parietti, Raffaella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Ospite di ‘Storie Italiane’ su Rai 1,descrive delle situazioni controverse che riguardano la figura femminile. A ‘Storie Italiane‘ di martedì 12 gennaio 2021, la conduttrice Eleonora Daniele ha portato a compimento una puntata speciale, con ospiti tutte al femminile. Nello studio di Rai 1 si sono avvicendate le varie, Raffaella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Cosa ho visto fare alle madri delle reginette. Miss Universo la sconcertante testimonianza di Alba Parietti: pronte… - danila36507829 : RT @GieffeMai: Un messaggio dedicato alle Alba Parietti ? #GFVIP - saretta9742 : RT @eliscrivecose: Oppini per circa 150 giorni ha fatto la vittima lamentando l’insostenibile peso che comporta essere figlio di Alba Parie… - 4marchand2april : RT @eliscrivecose: Oppini per circa 150 giorni ha fatto la vittima lamentando l’insostenibile peso che comporta essere figlio di Alba Parie… - mandy___23 : RT @eliscrivecose: Oppini per circa 150 giorni ha fatto la vittima lamentando l’insostenibile peso che comporta essere figlio di Alba Parie… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti, l’accusa alle donne: “I problemi partono da loro” ViaggiNews.com Alba Parietti, duro sfogo a Storie Italiane: “Mi sono trovata in imbarazzo”

Storie Italiane, lo sfogo di Alba Parietti: "Come tante donne, mi sono trovata in situazioni di grande imbarazzo" Lungo talk dedicato ai casi di molestie ...

Francesco Oppini, dove vive l’ex gieffino? La casa lascia senza parole

Francesco Oppini dopo il Gf Vip ha comprato una meravigliosa casa grazie all'aiuto di Alba Parietti, l'ex gieffino si è trasferito insieme alla fidanzata.

Storie Italiane, lo sfogo di Alba Parietti: "Come tante donne, mi sono trovata in situazioni di grande imbarazzo" Lungo talk dedicato ai casi di molestie ...Francesco Oppini dopo il Gf Vip ha comprato una meravigliosa casa grazie all'aiuto di Alba Parietti, l'ex gieffino si è trasferito insieme alla fidanzata.