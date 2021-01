8 febbraio | Whatsapp cambia ed è polemica su pubblicità e dati

Leggi su panorama

(Di martedì 12 gennaio 2021) È a metà tra la sonora marcia indietro e il classico tanto rumore per nulla. I fatti: come di norma accade per i servizi sul web,comunica un imminente aggiornamento dei suoi termini di servizio, a partire dall'8. Agli utenti, progressivamente, arriva una notifica per informarli di questomento. La scelta è duplice: accettare entro quella scadenza, e tutto funzionerà come sempre; rifiutare e scontarne le conseguenze: essere accompagnati alla porta. Arrivederci e grazie, o meglio saluti e addio. Lo scotto è non poter più utilizzare il servizio di messaggistica più famoso al mondo, essere estromessi dalla sua affollata comunità di 2 miliardi di utenti attivi. Di solito va così: si accetta supinamente, senza leggere niente, perpetrando l'ennesimo salto nel buio ansiosi di tornare a rispondere agli amici, al ...