Un Posto al Sole, Nina Soldano: "L'uscita di Marina non e? stata una mia scelta" (Di martedì 12 gennaio 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni. Nina Soldano racconta la sua verità, tramite i social, sull'uscita di scena del personaggio di Marina Giordano. Un Posto al Sole perde il personaggio di Marina Giordano. Con una mossa a sorpresa Nina Soldano lascia il cast della soap ambientata a Napoli e lo fa tra la sorpresa e l'indignazione dei

antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni. Nina Soldano racconta la sua verità, tramite i social, sull’uscita di scena del pe… - piuttostomale : le critiche perché gli attori sono bravi boh raga potete sempre guardarvi sempre un posto al sole - infoitcultura : Ecco perché Nina Soldano ha lasciato Un Posto al Sole: “Motivazioni economiche legate al contratto” - POPCORNTVit : Nina Soldano lascia Un posto al sole: 'L'uscita di Marina non è stata una mia scelta' - NinaSoldano : RT @RobyBenatello: MA NON SCHERZIAMO!!! 'Un posto al sole' senza #Marina è come Napoli senza il Vesuvio, ovvero un posto come tanti altri.… -