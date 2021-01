Ufc, Di Chirico vs Buckley: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è anche Alessio Di Chirico (12-5) nella prima main card del 2021. Torna in azione la Ufc e a margine del main event tra Holloway e Kattar in programma il 16 gennaio ci sarà il ritorno nell’ottagono del romano che affronterà Joaquin Buckley (12-3). Un incontro da dentro o fuori per Di Chirico che viene da tre sconfitte consecutive e non può più sbagliare. Ma anche una sfida pericolosissima contro un atleta in ascesa e balzato alle cronache per il ‘KO of the Year’ rifilato ad Impa Kasanganay lo scorso ottobre. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn e l’evento è in programma sabato 16 gennaio a partire dalle 21:00. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è anche Alessio Di(12-5) nella prima main card del 2021. Torna in azione la Ufc e a margine del main event tra Holloway e Kattar in programma il 16 gennaio ci sarà il ritorno nell’ottagono del romano che affronterà Joaquin(12-3). Un incontro da dentro o fuori per Diche viene da tre sconfitte consecutive e non può più sbagliare. Ma anche una sfida pericolosissima contro un atleta in ascesa e balzato alle cronache per il ‘KO of the Year’ rifilato ad Impa Kasanganay lo scorso ottobre. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn e l’evento è in programma sabato 16 gennaio a partire dalle 21:00. SportFace.

