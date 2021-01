Tonali sta meglio: la decisione in vista di Milan Torino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tonali, uscito in lacrime sabato sera, sta meglio. La contusione sembra essere riassorbita ma Pioli non lo rischierà in Milan Torino Dal Milan arrivano conferme confortanti riguardo alla condizione di Sandro Tonali. Il giocatore, uscito in lacrime sabato scorso, sta molto meglio confortato anche dal parere delle staff medico rossonero che aveva sin da subito scongiurato ogni grave esito parlando di forte contusione. Molto difficile tuttavia vedere l’ex Brescia in campo per la sfida di domani sera sempre contro il Torino, al suo posto dovrebbe giocare nuovamente Davide Calabria a centrocampo al fianco di Franck Kessié. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021), uscito in lacrime sabato sera, sta. La contusione sembra essere riassorbita ma Pioli non lo rischierà inDalarrivano conferme confortanti riguardo alla condizione di Sandro. Il giocatore, uscito in lacrime sabato scorso, sta moltoconfortato anche dal parere delle staff medico rossonero che aveva sin da subito scongiurato ogni grave esito parlando di forte contusione. Molto difficile tuttavia vedere l’ex Brescia in campo per la sfida di domani sera sempre contro il, al suo posto dovrebbe giocare nuovamente Davide Calabria a centrocampo al fianco di Franck Kessié. Leggi su Calcionews24.com

