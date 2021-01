Tommaso Zorzi non prende affatto bene l’ulteriore prolungamento del GF Vip? Cosa dichiara (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le voci su un ulteriore prolungamento del GF Vip sono sempre più forti, ma ciò non vuol dire che tutti i concorrenti la prendano tutti bene allo stesso modo: di fronte alla notizia, infatti, la reazione di Tommaso Zorzi non è stata certo una delle più belle. Ma Cosa avrà mai combinato il celebre influencer all’interno della casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE — GF Vip, Zorzi ricorda Francesco: è stata una delle più belle serate vissute nella casa Le voci su un possibile prolungamento del GF Vip sono sempre più forti, ma Tommaso Zorzi ha fatto chiaramente capire di non essere ben disposto rispetto a una simile notizia. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.Il Grande Fratello Vip continuerà fino a ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le voci su un ulterioredel GF Vip sono sempre più forti, ma ciò non vuol dire che tutti i concorrenti la prendano tuttiallo stesso modo: di fronte alla notizia, infatti, la reazione dinon è stata certo una delle più belle. Maavrà mai combinato il celebre influencer all’interno della casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE — GF Vip,ricorda Francesco: è stata una delle più belle serate vissute nella casa Le voci su un possibiledel GF Vip sono sempre più forti, maha fatto chiaramente capire di non essere ben disposto rispetto a una simile notizia. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.Il Grande Fratello Vip continuerà fino a ...

