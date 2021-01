Tiki Taka, Chiambretti critica Iacchetti e Vanzina “Il gossip di Zaniolo fa parte del calcio” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tiki Taka Chiambretti critica Iacchetti e Vanzina Il ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021)Il ...

ZZiliani : La Juve perse 2-1, lui diede della “mente malata” a Dondarini e ieri, a Tiki Taka, #Mughini ha raccontato di aver d… - Sport_Mediaset : ???? A TIKI TAKA MOMENTO DI GRANDE COMMOZIONE TRA DUE EX DELL'#INTER ?? RUMMENIGGE A BELLUGI: 'MI COMMUOVI' ?? Ecco il… - loff2 : @alfava6 @PChiambretti @Tiki_Taka_real Programma senza senso che poi martella su Inter Juve e Roma (non su Napoli p… - panda8854607822 : @PChiambretti ti ragguaglio la Juventus prende tanti gol e ha la miglior difesa del campionato.. te sei al cinema… - francescgalleno : @Tiki_Taka_real programma no sense. Aveva un tema di cui parlare, i voti degli allenatori(classifica realissima) ch… -