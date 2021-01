Tennis: Matteo Berrettini sconfitto ai quarti dell’ATP Antalya 2021 da Alexander Bublik (Di lunedì 11 gennaio 2021) Matteo Berrettini esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Antalya. Ultimo degli italiani ancora in gara in terra turca, il numero 10 del mondo viene sconfitto dal kazako Alexander Bublik, in una delle sue settimane di grazia, con il punteggio di 7-6(6) 6-4. Il romano può recriminare per più di un’occasione non sfruttata nel finale di primo primo parziale e anche nel momento del tentato recupero nel secondo. Il numero 49 del ranking ATP sfiderà in semifinale il francese Jeremy Chardy, a sua volta giustiziere di Fabio Fognini, che ha eliminato all’ultimo tie-break il tedesco Jan-Lennard Struff. Nelle fasi iniziali del set d’apertura sembra filare tutto liscio, con Berrettini che toglie all’istante la battuta a Bublik a ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021)esce di scena aidi finale del torneo ATP 250 di. Ultimo degli italiani ancora in gara in terra turca, il numero 10 del mondo vienedal kazako, in una delle sue settimane di grazia, con il punteggio di 7-6(6) 6-4. Il romano può recriminare per più di un’occasione non sfruttata nel finale di primo primo parziale e anche nel momento del tentato recupero nel secondo. Il numero 49 del ranking ATP sfiderà in semifinale il francese Jeremy Chardy, a sua volta giustiziere di Fabio Fognini, che ha eliminato all’ultimo tie-break il tedesco Jan-Lennard Struff. Nelle fasi iniziali del set d’apertura sembra filare tutto liscio, conche toglie all’istante la battuta aa ...

OA_Sport : Tennis: Matteo Berrettini eliminato dall'ATP 250 di Antalya. Alexander Bublik lo sconfigge ai quarti di finale - sportface2016 : LIVE - E' il momento di Matteo #Berrettini all'#AntalyaOpen: segui la diretta scritta dei quarti di finale con… - RotoWireTennis : Matteo Berrettini: Eases into Antalya quarters - - apicella57 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #AntalyaOpen ?? ???? Matteo Berrettini ai quarti di finale! Con la vittoria del tennista romano per 6-2 6-3 s… - Eurosport_IT : Tutto facile per Matteo Berrettini ??????? #EurosportTENNIS | #ATPAntalya -