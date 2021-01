Sole 24 Ore, pieno di aiuti pubblici e cig a zero ore per i redattori. Giornalisti in sciopero delle firme, a rischio “Telefisco” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Inizio d’anno sulle barricate al Sole 24 Ore. I Giornalisti del quotidiano di Confindustria hanno avviato uno sciopero delle firme di una settimana, a cui potrebbero seguire altre iniziative di protesta. La prossima edizione di “Telefisco” , classico appuntamento di fine gennaio diventato un punto di riferimento tutti i professionisti che si occupano di novità normative fiscali , potrebbe svolgersi per la prima volta senza la partecipazione dei Giornalisti del gruppo di via Monterosa. Ad accendere la protesta è stata la decisione, improvvisa, di chiudere il mensile “IL” e il destino incerto dei componenti della redazione. La divisione “Publishing & Digital”, di cui fa parte il magazine, ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con risultati in miglioramento rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Inizio d’anno sulle barricate al24 Ore. Idel quotidiano di Confindustria hanno avviato unodi una settimana, a cui potrebbero seguire altre iniziative di protesta. La prossima edizione di “” , classico appuntamento di fine gennaio diventato un punto di riferimento tutti i professionisti che si occupano di novità normative fiscali , potrebbe svolgersi per la prima volta senza la partecipazione deidel gruppo di via Monterosa. Ad accendere la protesta è stata la decisione, improvvisa, di chiudere il mensile “IL” e il destino incerto dei componenti della redazione. La divisione “Publishing & Digital”, di cui fa parte il magazine, ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con risultati in miglioramento rispetto ...

sole24ore : Lo #smog non diffonde il #coronavirus. Lo dice la #scienza. Su 24+, l'informazione premium del Sole 24 Ore… - sole24ore : L'#Italia ha imparato a spendere i fondi #Ue: centrati tutti gli obiettivi 2020.??? Se ne parla oggi a #Start, il po… - marattin : La mia intervista di stamani a Il Sole 24 Ore. Il Recovery Plan non è una “grande legge di Bilancio”, o un “nuovo f… - DavideGiacomel4 : RT @sole24ore: #Impeachment? Da #Johnson a #Trump, cosa è successo in passato ai presidenti #Usa. Su 24+, l'informazione premium del Sole 2… - sole24ore : #Impeachment? Da #Johnson a #Trump, cosa è successo in passato ai presidenti #Usa. Su 24+, l'informazione premium d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sole Ore Quarantena «volontaria», scatta la malattia solo con l’ok dell’autorità sanitaria Il Sole 24 ORE Diasorin: lancia nuovo test sierologico, chiesta autorizzazione emergenza per Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Diasorin lancia un nuovo test sierologico quantitativo disponibile nei mercati che accettano la marcatura CE per misurare gli anticorpi IgG contro il ...

Mercato Inter: sono ore decisive per piazzare un grande colpo

Nonostante il tecnico nerazzurro abbia ribadito che il mercato è chiuso, si aspettano da un momento all'altro novità sia in entrata sia in uscita per la squadra di Antonio Conte.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Diasorin lancia un nuovo test sierologico quantitativo disponibile nei mercati che accettano la marcatura CE per misurare gli anticorpi IgG contro il ...Nonostante il tecnico nerazzurro abbia ribadito che il mercato è chiuso, si aspettano da un momento all'altro novità sia in entrata sia in uscita per la squadra di Antonio Conte.