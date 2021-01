(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tragico incidente nella mattinata di lunedì. La 90enne è deceduta per le gravi ferite riportate. Indagato il conducente del mezzo per omicidio stradale . Tragico incidente aalle 11:20 di lunedì 11 gennaio. B.T., uomo 84enne di Torrebelvicino, alla guida di una Fiat Multipla, stava percorrendo via Maraschin con direzionecentro. Giunto all’altezza dell’attraversamento

TgrVeneto : #Schio #Vicenza. Una donna di 90 anni, Maria Luisa Casolin, e la sua accompagnatrice 58enne che la stava spingendo… - corriereveneto : #vicenza #schio Due donne investite sulle strisce: una, in carrozzella, è morta. L'altra, la sua badante, è ricover… - MoliPietro : Schio (Vicenza) – Auto travolge badante e anziana: un ferito e un morto - G_B0TTAZZI : @RF86290380 @ArchOlivetti Se le interessa quel sistema autarchico della gestione del lavoro, le suggerisco di studi… - attilioromano2 : RT @danasanto31: Sabato 15 agosto sarò al PARADISE HALL Via Lago di Garda 28 Schio (Vicenza) -

Ultime Notizie dalla rete : Schio Vicenza

Tragico incidente nella mattinata di lunedì. La 90enne è deceduta per le gravi ferite riportate. Indagato il conducente del mezzo per omicidio stradale . Tragico incidente a Schio alle 11:20 di lunedì ...SCHIO (Vicenza) Badante e anziana in carrozzina attraversano la strada sulle strisce di via Maraschin a Schio e vengono travolte dall’auto di un pensionato di 84 anni. Ma solo una delle due donne è so ...