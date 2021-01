**'Salario minimo: Tridico, 'con incremento gettito si potrebbe defiscalizzare costo Naspi per imprese'** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Con l'introduzione del Salario minimo "ci sarebbero effetti positivi per la finanza pubblica con un incremento di gettito che potrebbe servire a defiscalizzare una parte del costo della Naspi a carico delle imprese (1,61%= 4 mld)". Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico nel corso della sua audizione in commissione politiche Ue al Senato sulla proposta della direttiva Ue su salari minimi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Con l'introduzione del"ci sarebbero effetti positivi per la finanza pubblica con undicheservire auna parte deldellaa carico delle(1,61%= 4 mld)". Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Pasqualenel corso della sua audizione in commissione politiche Ue al Senato sulla proposta della direttiva Ue su salari minimi.

TV7Benevento : **'Salario minimo: Tridico, 'con incremento gettito si potrebbe defiscalizzare costo Naspi per imprese'**... - TV7Benevento : **Salario minimo: Tridico, '9 euro con 13esima interesserebbe 2 mln lavoratori'**... - marckuck : #Renzi fa la vocina grossa e ottiene tutto quello che vuol da #Conte, terrorizzato di tornare agli studi leggiadri… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Discutere sull'introduzione in #Italia del #salariominimo legale richiede dare risposta a due domande: primo, è necessari… - StartMagNews : Discutere sull'introduzione in #Italia del #salariominimo legale richiede dare risposta a due domande: primo, è nec… -

Ultime Notizie dalla rete : Salario minimo **Salario minimo: Tridico, '9 euro con 13esima interesserebbe 2 mln lavoratori'** Fortune Italia Borsa svizzera: apre in leggeri rialzo

Apertura in rialzo per la borsa svizzera: verso le 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'813,37 punti, in progressione dello 0,14%, mentre il listino globale SPI guadagnava solo lo 0,03% a 13 ...

Una buona economia, l’umiltà da Nobel di Abhijit Banerjee e Esther Duflo

Un nuovo contributo della coppia di studiosi, marito e moglie, Nobel per l’Economia 2019, nell’analisi sul campo delle proposte su povertà, cambiamento climatico e migrazioni ...

Apertura in rialzo per la borsa svizzera: verso le 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'813,37 punti, in progressione dello 0,14%, mentre il listino globale SPI guadagnava solo lo 0,03% a 13 ...Un nuovo contributo della coppia di studiosi, marito e moglie, Nobel per l’Economia 2019, nell’analisi sul campo delle proposte su povertà, cambiamento climatico e migrazioni ...