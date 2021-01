Restano le distanze tra il premier e Renzi Conte-Ter scenario possibile

corradobam : Belle quelle persone che restano nonostante gli ostacoli, nonostante le distanze, nonostante la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Restano distanze

TG La7

Primo successo del 2021 per l’Allianz Geas, che al PalaNat supera Lucca 79-70 in una gara a tratti molto intensa e sale così a quota 16 punti (rimanendo sesta). Dopo aver messo la ...Milano, 11 gennaio 2021 - Ci siamo. Da oggi fino al 15 gennaio entra in vigore una nuova fase del cosiddetto decreto ponte varato dal governo per contenere i contagi Covid. E torna la differenziazione ...