Recovery | bozza | per Istruzione e ricerca 28 | 49 mdl' **

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Per il capitolo 'Istruzione e ricerca' sono 28,49 i miliardi previsti nella bozza del Recovery. Di questi 16,72 per 'Potenziamento delle competenze e diritto allo studio' e 11,77 per il punto 'Dalla ricerca all'impresa'.

