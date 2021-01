Ramirez Sampdoria, non tramonta l’ipotesi cessione: forte la pista Torino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra i calciatori in scadenza Gaston Ramirez è quello sul quale incombe più prepotentemente l’ombra della cessione: forte pista Torino Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 è Gaston Ramirez quello sul quale incombe l’ombra della cessione a gennaio. Il trequartista della Sampdoria è rimasto un po’ in ombra in questa prima parte della stagione e le frizioni tra l’agente e la società blucerchiata non hanno aiutato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta La Repubblica, su Ramirez potrebbe tornare in forte pressing il Torino. I primi contatti c’erano stati quest’estate con un tentativo in extremis l’ultimo giorno di mercato, non è escluso ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra i calciatori in scadenza Gastonè quello sul quale incombe più prepotentemente l’ombra dellaTra i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021 è Gastonquello sul quale incombe l’ombra dellaa gennaio. Il trequartista dellaè rimasto un po’ in ombra in questa prima parte della stagione e le frizioni tra l’agente e la società blucerchiata non hanno aiutato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta La Repubblica, supotrebbe tornare inpressing il. I primi contatti c’erano stati quest’estate con un tentativo in extremis l’ultimo giorno di mercato, non è escluso ...

infoitsport : Calciomercato Sampdoria, a gennaio niente uscite. Ramirez in bilico - infoitsport : Sampdoria, Ranieri: «Stimo Ramirez, complimenti a Quagliarella» - OAccomando91 : Mini rivoluzione in attacco in casa #Sampdoria. Fatta per #Torregrossa dal #Brescia. #Quagliarella resta, #Keita an… - Mirko37860586 : @DiMarzio @DiMarzio gaston ramirez può lasciare la sampdoria? - 11contro11 : #Calciomercato #Sampdoria, quale futuro per Ramirez? #Atalanta #Torino #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Ramirez Sampdoria Ramirez Sampdoria, non tramonta l’ipotesi cessione: forte la pista Torino Calcio News 24 Ramirez Sampdoria, non tramonta l’ipotesi cessione: forte la pista Torino

Tra i calciatori in scadenza Gaston Ramirez è quello sul quale incombe più prepotentemente l’ombra della cessione: forte pista Torino ...

Calciomercato Sampdoria, a gennaio niente uscite. Ramirez in bilico

Calciomercato Sampdoria, nessun giocatore di prima fascia dovrebbe lasciare il club a gennaio: solo Ramirez traballa. Se il mercato in entrata della Sampdoria, nel mese di gennaio, non farà registrare ...

Tra i calciatori in scadenza Gaston Ramirez è quello sul quale incombe più prepotentemente l’ombra della cessione: forte pista Torino ...Calciomercato Sampdoria, nessun giocatore di prima fascia dovrebbe lasciare il club a gennaio: solo Ramirez traballa. Se il mercato in entrata della Sampdoria, nel mese di gennaio, non farà registrare ...