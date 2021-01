Qualificazioni Australian Open 2021, Martina Di Giuseppe si arrende in tre set a Margarita Gasparyan (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lotta, ma alla fine deve cedere. Martina Di Giuseppe (n.189 WTA) esce di scena nel primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2021. L’azzurra (n.189 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dalla russa, testa di serie n.14, Margarita Gasparyan in 2 ore e 1 minuti di partita. Una sfida nella quale, alla lunga, le qualità della russa hanno fatto la differenza, soprattutto in termini di velocità di palla. Nel primo set si inizia all’insegna del break con entrambe le giocatrici che perdono il proprio servizio nel primo e nel secondo game. Lo stesso scenario si ripete nel quinto e nel sesto gioco, ma in questo “scambio di cortesie” sono i colpi in risposta di Gasparyan a creare lo strappo decisivo. Di ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Lotta, ma alla fine deve cedere.Di(n.189 WTA) esce di scena nel primo turno delledegli. L’azzurra (n.189 del mondo) è stata sconfitta con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 dalla russa, testa di serie n.14,in 2 ore e 1 minuti di partita. Una sfida nella quale, alla lunga, le qualità della russa hanno fatto la differenza, soprattutto in termini di velocità di palla. Nel primo set si inizia all’insegna del break con entrambe le giocatrici che perdono il proprio servizio nel primo e nel secondo game. Lo stesso scenario si ripete nel quinto e nel sesto gioco, ma in questo “scambio di cortesie” sono i colpi in risposta dia creare lo strappo decisivo. Di ...

