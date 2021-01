Mina Settembre, Serena Rossi nella nuova fiction in onda su Rai Uno: ecco quando vederla (Di lunedì 11 gennaio 2021) nuova avventura professionale per Serena Rossi. L’attrice partenopea, infatti, è pRossima a debuttare su Raiuno con una fiction che la vedrà come protagonista. Mina Settembre, questo il titolo del nuovo programma, andrà in onda a partire da domenica 17 gennaio in prima serata (scontrandosi dunque con Live Non è la d’Urso, al rientro dalle festività). … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 gennaio 2021)avventura professionale per. L’attrice partenopea, infatti, è pma a debuttare su Raiuno con unache la vedrà come protagonista., questo il titolo del nuovo programma, andrà ina partire da domenica 17 gennaio in prima serata (scontrandosi dunque con Live Non è la d’Urso, al rientro dalle festività). … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

YolBlog : MINA SETTEMBRE - la nuova #serietv su #Rai1 con Serena Rossi diretta da Tiziana Aristarco - silvestrasorber : Mina Settembre: Al via il 17 settembre - _Alessio_88 : Mina Settembre mi ispira #chediociaiuti6 - romagnolismo : Comunque io stavo realizzando proprio ora che in un solo anno avremo in televisione il commissario Ricciardi, Mina… - sacroforti : Anche Mina Settembre mi incuriosisce tantissimo comunque + adoro Serena Rossi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre Mina Settembre, la Fiction su RAI 1 scritta da Maurizio De Giovanni e girata a Napoli Napoli da Vivere Mina Settembre, Serena Rossi nella nuova fiction in onda su Rai Uno: ecco quando vederla

Nuova avventura professionale per Serena Rossi. L’attrice partenopea, infatti, è prossima a debuttare su Raiuno con una fiction che la vedrà come protagonista. Mina Settembre, questo il titolo del nuo ...

Mina Settembre, sulla Rai la nuova fiction girata a Napoli con Serena Rossi: da un’idea di Maurizio De Giovanni

Rai 1 parla sempre più napoletano. Dopo il successo dell''Amica Geniale' e quello recente di 'Natale in Casa Cupiello', la prossima settimana andrà in onda una nuova fiction ambientata nella città par ...

Nuova avventura professionale per Serena Rossi. L’attrice partenopea, infatti, è prossima a debuttare su Raiuno con una fiction che la vedrà come protagonista. Mina Settembre, questo il titolo del nuo ...Rai 1 parla sempre più napoletano. Dopo il successo dell''Amica Geniale' e quello recente di 'Natale in Casa Cupiello', la prossima settimana andrà in onda una nuova fiction ambientata nella città par ...