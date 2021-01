Migliaia di euro di rimborso cashback sull’app IO ma è un errore, aggiornamento necessario (Di lunedì 11 gennaio 2021) A tutti farebbero decisamente comodo ma i Migliaia di euro di rimborso cashback sull’app IO comparsi nella giornata di ieri 10 gennaio non sono reali e neanche dovuti a seguito del primo periodo di dicembre del cashback di Stato. L’illusione di ricevere una cifra ben superiore a quella limite di 150 euro rappresenta in realtà un errore, un bug che può essere risolto con un aggiornamento. Nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio appunto, tutti i partecipanti al programma di cashback hanno visualizzato nell’app IO l’importo definitivo del rimborso del primo periodo del programma voluto dal Governo per limitare l’uso dei contanti. Nella schermata “Portafoglio” è stato possibile consultare la somma ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021) A tutti farebbero decisamente comodo ma ididiIO comparsi nella giornata di ieri 10 gennaio non sono reali e neanche dovuti a seguito del primo periodo di dicembre deldi Stato. L’illusione di ricevere una cifra ben superiore a quella limite di 150rappresenta in realtà un, un bug che può essere risolto con un. Nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio appunto, tutti i partecipanti al programma dihanno visualizzato nell’app IO l’importo definitivo deldel primo periodo del programma voluto dal Governo per limitare l’uso dei contanti. Nella schermata “Portafoglio” è stato possibile consultare la somma ...

