Metro B Laurentina: arrestato un uomo con pistola (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 18.00 di ieri, domenica 10 gennaio, le Forze dell’Ordine sono state chiamate da alcuni passeggieri che si trovavano alla fermata Laurentina della Metro B. L’agitazione dei passeggieri era legata alla presenza di un uomo in possesso di una pistola. La Polizia è giunta sul posto immediatamente, ma a disarmare l’uomo è stata una guardia giurata in servizio di vigilanza. arrestato un uomo con pistola nella Metro Nel pomeriggio di ieri, i passeggieri alla fermata Laurentina della Metro B hanno vissuto momenti di apprensione. Dopo aver visto un uomo armato di pistola, i cittadini hanno allertato le Forze dell’Ordine. In particolare sono giunte sul posto gli agenti ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 18.00 di ieri, domenica 10 gennaio, le Forze dell’Ordine sono state chiamate da alcuni passeggieri che si trovavano alla fermatadellaB. L’agitazione dei passeggieri era legata alla presenza di unin possesso di una. La Polizia è giunta sul posto immediatamente, ma a disarmare l’è stata una guardia giurata in servizio di vigilanza.unconnellaNel pomeriggio di ieri, i passeggieri alla fermatadellaB hanno vissuto momenti di apprensione. Dopo aver visto unarmato di, i cittadini hanno allertato le Forze dell’Ordine. In particolare sono giunte sul posto gli agenti ...

