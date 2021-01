Lutto in casa Roma: è morto Fabio Enzo, ex attaccante giallorosso (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si è spento Fabio Enzo, ex attaccante della Roma nato il 22 giugno 1946 a Cavallino Treporti (Venezia) e rimasto nell’immaginario collettivo per un gol di testa nel derby vinco contro la Lazio per 1-0 il 23 ottobre del 1966. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa con un tweet apparso sul profilo ufficiale del club. Nelle 42 partite ufficiali disputate con la Roma, Enzo ha messo a segno 10 gol. “Un tuo gol che decide un derby è qualcosa che non si può descrivere“, disse Enzo a proposito della sua rete decisiva nella stracittadina. E proprio questa è la frase ricordata dalla Roma nella settimana che porterà al derby con la Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si è spento, exdellanato il 22 giugno 1946 a Cavallino Treporti (Venezia) e rimasto nell’immaginario collettivo per un gol di testa nel derby vinco contro la Lazio per 1-0 il 23 ottobre del 1966. Lo ha comunicato la stessa società giallorossa con un tweet apparso sul profilo ufficiale del club. Nelle 42 partite ufficiali disputate con laha messo a segno 10 gol. “Un tuo gol che decide un derby è qualcosa che non si può descrivere“, dissea proposito della sua rete decisiva nella stracittadina. E proprio questa è la frase ricordata dallanella settimana che porterà al derby con la Lazio. SportFace.

